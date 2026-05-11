Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa, l'hantavirus trovato nella villa di Santa Fe

Gene Hackman e Betsy Arakawa morirono dopo l’esposizione all’hantavirus nella villa di Santa Fe. Le indagini rilevarono topi, nidi ed escrementi in più edifici della proprietà dove la coppia viveva isolata.

L’hantavirus è tornato al centro delle cronache dopo alcuni sospetti casi registrati sulla nave da crociera MV Hondius. Il virus, raro e legato soprattutto al contatto con roditori infetti, era già finito sotto i riflettori nel 2025 dopo la morte dell’attore premio Oscar Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti medico-legali, Arakawa morì l’11 febbraio 2025 a causa di una sindrome polmonare provocata dall’hantavirus, una forma respiratoria grave che può svilupparsi dopo l’esposizione a urine, saliva o feci di topi contaminati. Hackman, che aveva 95 anni, sarebbe deceduto alcuni giorni più tardi per insufficienza cardiaca aggravata dall’Alzheimer in stato avanzato.

La vicenda assunse rapidamente dimensioni internazionali quando gli investigatori trovarono i corpi della coppia nella loro abitazione di Santa Fe, nel New Mexico. Le immagini riprese dalle bodycam della polizia mostrarono ambienti trascurati, stanze chiuse da tempo e condizioni di forte degrado all’interno della proprietà.

Le verifiche ambientali successive individuarono numerose tracce della presenza di roditori. Nei garage, nelle dépendance e nei capannoni furono trovati escrementi, nidi e segni di infestazione. Gli specialisti incaricati delle analisi indicarono proprio quell’ambiente come possibile fonte dell’infezione che avrebbe colpito la moglie dell’attore.

Gli esperti spiegano che il contagio umano avviene soprattutto respirando particelle contaminate presenti nell’aria, spesso in luoghi chiusi o poco ventilati frequentati da roditori selvatici. La malattia resta poco diffusa, ma può avere conseguenze molto gravi quando provoca complicazioni polmonari.