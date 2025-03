Gene Hackman, 95 anni, morto per cause naturali; la moglie Betsy Arakawa deceduta per hantavirus

Il celebre attore Gene Hackman, 95 anni, è stato trovato morto il 26 febbraio 2025 nella sua residenza di Santa Fe, Nuovo Messico. Accanto a lui, i corpi della moglie, Betsy Arakawa, 65 anni, e di uno dei loro cani. Le autorità hanno confermato che Hackman è deceduto per complicazioni legate a una malattia cardiaca e all'Alzheimer avanzato, mentre la Arakawa è morta a causa della sindrome polmonare da hantavirus.

Le indagini hanno rivelato che Betsy Arakawa è probabilmente deceduta intorno all'11 febbraio 2025. Si presume che Hackman, affetto da sintomi avanzati di Alzheimer, non si sia reso conto della morte della moglie e sia morto circa una settimana dopo, il 18 febbraio.

L'hantavirus è una malattia trasmessa dai roditori, rara negli esseri umani, con un tasso di mortalità del 38%. I sintomi includono febbre, dolori muscolari e tosse, simili a quelli dell'influenza, ma possono evolvere in sindrome polmonare letale.

Le autorità non hanno rilevato segni di effrazione nella residenza della coppia. Le indagini proseguono per determinare le circostanze esatte dei decessi e il motivo per cui i corpi sono stati scoperti solo il 26 febbraio.

Gene Hackman, vincitore di due premi Oscar, è stato celebrato per ruoli iconici in film come "Il braccio violento della legge" e "Gli spietati". La sua carriera, durata oltre cinque decenni, lo ha reso una figura di spicco nel panorama cinematografico mondiale.

La comunità cinematografica e i fan di tutto il mondo piangono la scomparsa di Hackman e di sua moglie, ricordando il loro contributo all'arte e alla cultura.

