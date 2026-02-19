Gene Hackman, venduta in 8 giorni la villa di Santa Fe dove morirono lui e la moglie

Gene Hackman è morto nella sua villa di Santa Fe insieme alla moglie Betsy Arakawa per cause naturali legate a malattia e salute, e l’abitazione è stata venduta in pochi giorni a un prezzo rimasto segreto.

È bastata poco più di una settimana per chiudere la trattativa sulla villa di Santa Fe in cui Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa sono stati trovati senza vita il 26 febbraio 2025. L’immobile, inserito in un complesso residenziale protetto nel New Mexico, era stato messo sul mercato dagli eredi con una richiesta iniziale di 6,25 milioni di dollari.

La vendita è stata gestita da Sotheby’s International Realty. Non è stato reso noto l’importo finale pagato dall’acquirente: nello stato del New Mexico, infatti, il prezzo delle compravendite immobiliari può restare riservato. Un dettaglio che ha alimentato curiosità attorno all’operazione.

Prima dell’offerta decisiva, circa dieci potenziali compratori avevano visitato la proprietà. Secondo l’agente incaricato, la vicenda legata alla morte della coppia non ha frenato l’interesse per la casa, che è stata opzionata rapidamente.

I corpi dell’attore, due volte premio Oscar, e della moglie erano stati rinvenuti in ambienti diversi della residenza. Arakawa era deceduta a causa di una malattia respiratoria trasmessa dai roditori, mentre Hackman, affetto da Alzheimer, era morto circa una settimana dopo per problemi cardiaci.