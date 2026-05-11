Sinner e Cahill, il futuro resta incerto dopo Roma tra conferme e nuovi dubbi sul 2027

Sinner affronta Popyrin agli Internazionali di Roma mentre Darren Cahill apre nuovi interrogativi sul suo futuro nel team. Il tecnico australiano, rimasto anche nel 2026, parlerà con il tennista a fine stagione.

Jannik Sinner torna in campo oggi agli Internazionali d’Italia 2026 per il match di terzo turno contro Alexei Popyrin, ma a Roma si continua a parlare anche del futuro di Darren Cahill. Il tecnico australiano, figura centrale nello staff del numero uno azzurro insieme a Simone Vagnozzi, non ha ancora deciso se proseguirà oltre questa stagione.

Cahill aveva annunciato l’intenzione di lasciare il circuito alla fine del 2025, salvo poi accettare di restare ancora accanto a Sinner per un altro anno. Una scelta maturata dopo il confronto con il tennista altoatesino e il resto del team.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore australiano ha spiegato di non aspettarsi una permanenza così lunga. “Non pensavo sarei stato ancora qui nel 2026”, ha raccontato Cahill, chiarendo però che la priorità resta il lavoro quotidiano con il giocatore e con tutto lo staff. La decisione sul futuro verrà presa soltanto al termine della stagione, come già accaduto lo scorso anno.

Nel racconto del tecnico emerge anche il rapporto costruito con Sinner fuori dal campo. Cahill ha spiegato che il suo modo di intendere il coaching non si limita ai risultati o ai trofei vinti, ma riguarda soprattutto la crescita personale dell’atleta.

Secondo l’allenatore australiano, il rispetto verso chi lavora nel circuito fa parte del percorso di un campione. Dagli arbitri ai raccattapalle, fino al personale dei tornei, Cahill considera fondamentale il comportamento tenuto lontano dai riflettori. Per questo motivo guarda con soddisfazione all’atteggiamento mostrato finora da Jannik Sinner.

Il tecnico ha poi aggiunto che, anche quando non farà più parte del team, vorrebbe continuare a vedere Sinner competere con la stessa dedizione e con lo stesso rispetto dimostrato oggi. Un approccio che, secondo Cahill, permette di non trasformare tutto soltanto in una corsa ai titoli.