Dybala e Roma, il futuro resta in bilico dopo Parma Nessun contatto dal club

Dybala torna protagonista con la Roma ma il rinnovo resta fermo. Dopo il successo sul Parma, l’attaccante argentino ha ammesso di non aver ricevuto contatti dal club e ha parlato di un possibile addio davanti ai tifosi giallorossi.

Paulo Dybala è tornato dal primo minuto nel momento più delicato della stagione romanista e ha contribuito alla vittoria in rimonta contro il Parma al Tardini. Il 3-2 ottenuto dalla squadra giallorossa tiene vive le speranze europee, al termine di una gara segnata anche da episodi arbitrali contestati.

Nel dopopartita l’attaccante argentino ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi soprattutto sul proprio futuro. Il contratto con la Roma scadrà a giugno e, a poche settimane dalla fine della stagione, non è ancora arrivata una proposta concreta per prolungare l’accordo.

“Questa squadra lotta sempre fino all’ultimo minuto e cerca di dare tutto in campo”, ha spiegato Dybala dopo il match. L’argentino ha ribadito che il gruppo continuerà a inseguire l’obiettivo Champions League nonostante il piazzamento finale non dipenda soltanto dai risultati della Roma.

Più delicato il passaggio dedicato alla situazione personale. Dybala ha ammesso di non conoscere ancora quale sarà la prossima tappa della sua carriera. “Vorrei sapere anche io quale sarà il mio futuro”, ha dichiarato, lasciando intendere di avere già un’idea precisa ma senza volerla rendere pubblica.

L’attaccante ha poi ricordato che, in base all’attuale contratto, il derby potrebbe rappresentare la sua ultima presenza davanti ai tifosi romanisti all’Olimpico. Alla domanda su eventuali contatti con la società, la risposta è stata netta. “No, il club non mi ha chiamato. Vedremo cosa succederà”.