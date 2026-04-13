Roma, futuro di Gasperini incerto: De Rossi tra le opzioni per la panchina

Gian Piero Gasperini è in discussione alla Roma dopo tensioni con la dirigenza nate dalle parole di Claudio Ranieri. Il successo sul Pisa non ha spento i contrasti e la società valuta alternative per la prossima stagione.

Il clima attorno a Gian Piero Gasperini resta instabile nonostante la vittoria per 3-0 contro il Pisa, risultato che ha rilanciato la Roma nella corsa alla Champions League. Il rapporto tra l’allenatore e la dirigenza si è incrinato nelle ultime settimane, con segnali di tensione emersi pubblicamente prima della gara dell’Olimpico.

A far esplodere il caso sono state le dichiarazioni di Claudio Ranieri, oggi senior advisor della proprietà Friedkin, intervenuto per chiarire alcune posizioni legate al mercato. Ranieri ha sottolineato come tutte le operazioni, sia estive che invernali, siano state condivise con Gasperini, aggiungendo anche che il tecnico non rappresentava la prima scelta iniziale del club per la panchina.

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L’allenatore non ha replicato pubblicamente, ma le parole del dirigente hanno alimentato il malumore tra tifosi e ambiente giallorosso in una fase delicata della stagione. La società, intanto, ha iniziato a muoversi per non farsi trovare impreparata in vista dell’estate.

La permanenza di Gasperini appare tutt’altro che certa e tra le ipotesi prende quota un nome simbolico per la piazza. I Friedkin starebbero infatti valutando il ritorno di Daniele De Rossi, attualmente alla guida del Genoa, come possibile successore.

Resta da capire la posizione dell’ex capitano romanista, ancora segnato dall’esonero arrivato a settembre 2024. Nonostante ciò, il suo profilo viene considerato tra i più credibili per aprire un nuovo ciclo sulla panchina della Roma.