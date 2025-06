Caro carburanti: aumentano ancora i prezzi di benzina e diesel, nuovi rincari dopo le tensioni in Medio Oriente

I prezzi di benzina e gasolio tornano a salire con decisione. Dopo una settimana relativamente stabile, i rincari accelerano a una settimana dagli attacchi di Israele contro l’Iran. Le quotazioni dei prodotti raffinati registrano un forte aumento, spingendo il diesel ai livelli più alti da metà gennaio e portando le medie nazionali ai massimi da aprile.

Secondo i dati della consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ritoccato verso l’alto i prezzi consigliati: +2 centesimi al litro per benzina e gasolio. Dopo quasi un mese di listini stabili, nell’ultima settimana Eni ha aumentato di 5 centesimi al litro la benzina e di 6 centesimi il gasolio. Nello stesso periodo, le quotazioni internazionali sono salite rispettivamente di 6 centesimi per la benzina e di ben 12 per il gasolio. Tutto fa pensare che i rincari alla pompa possano proseguire nei prossimi giorni.

Rialzi anche per Q8 e Tamoil: entrambe hanno aumentato di 2 centesimi al litro i prezzi di benzina e diesel, con Tamoil che ha applicato un +3 centesimi sul solo diesel.

Di seguito i prezzi medi nazionali comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed elaborati da Staffetta Quotidiana, rilevati alle ore 8 di ieri su circa 18.000 impianti:

Benzina self service : 1,727 euro/litro (+0,007) - compagnie: 1,736, pompe bianche: 1,711

: 1,727 euro/litro (+0,007) - compagnie: 1,736, pompe bianche: 1,711 Diesel self service : 1,634 euro/litro (+0,013) - compagnie: 1,644, pompe bianche: 1,614

: 1,634 euro/litro (+0,013) - compagnie: 1,644, pompe bianche: 1,614 Benzina servito : 1,866 euro/litro (+0,008) - compagnie: 1,911, pompe bianche: 1,779

: 1,866 euro/litro (+0,008) - compagnie: 1,911, pompe bianche: 1,779 Diesel servito : 1,772 euro/litro (+0,013) - compagnie: 1,819, pompe bianche: 1,682

: 1,772 euro/litro (+0,013) - compagnie: 1,819, pompe bianche: 1,682 GPL servito : 0,708 euro/litro (invariato) - compagnie: 0,717, pompe bianche: 0,698

: 0,708 euro/litro (invariato) - compagnie: 0,717, pompe bianche: 0,698 Metano servito : 1,439 euro/kg (invariato) - compagnie: 1,444, pompe bianche: 1,436

: 1,439 euro/kg (invariato) - compagnie: 1,444, pompe bianche: 1,436 GNL: 1,268 euro/kg (invariato) - compagnie: 1,264, pompe bianche: 1,271

Sulle autostrade, i prezzi sono ancora più alti: