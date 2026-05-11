Asti, arrestato 40enne accusato di violenze sulla moglie invalida per quasi dieci anni

Vito Manzione | 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Asti ha arrestato un 40enne accusato di aver maltrattato e picchiato per anni la moglie invalida. La donna, terrorizzata dalle minacce, aveva ritirato più volte le denunce presentate contro il marito.

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Per anni avrebbe sottoposto la moglie a continue aggressioni fisiche e psicologiche, fino all’arresto disposto dal Gip. Un uomo di 40 anni residente ad Asti è finito in carcere con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali dolose e violenza sessuale aggravata e continuata.

La vittima è una donna cinquantenne invalida al 100%, che in passato si era già rivolta alle autorità denunciando il marito. In diverse occasioni, però, aveva deciso di ritirare gli esposti per paura delle possibili conseguenze e delle minacce ricevute.

Secondo gli investigatori, gli episodi di violenza sarebbero iniziati nel 2017 e si sarebbero protratti nel tempo. La donna si sarebbe presentata più volte in ospedale dopo aggressioni e litigi degenerati, mostrando anche una forte sofferenza psicologica maturata negli anni.

L’indagine è stata sviluppata grazie al lavoro congiunto di Procura, polizia giudiziaria, operatori sanitari, assistenti sociali e specialisti dell’area psichiatrica. Gli inquirenti hanno raccolto documentazione medica, testimonianze e dichiarazioni della stessa vittima ascoltata con modalità protette.

Nei giorni scorsi, dopo un nuovo episodio di violenza, la donna è stata trasferita d’urgenza in una struttura protetta. Anche durante quel periodo, però, l’uomo avrebbe continuato a contattarla con atteggiamenti intimidatori e minacce.

Durante l’interrogatorio di garanzia il quarantenne avrebbe ammesso solo una parte delle accuse contestate. Il giudice ha comunque disposto la custodia cautelare nel carcere torinese Lorusso e Cutugno, ritenendo elevato il rischio che potessero verificarsi altre violenze.
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