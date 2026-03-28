Arrestato a Vergato 26enne accusato di sequestro e violenze sulla moglie

Un 26enne è stato arrestato a Vergato dopo la denuncia della moglie per violenze continue e segregazione in casa. La donna ha chiamato il 112 raccontando abusi quotidiani, tra percosse e rapporti forzati.

Un uomo di 26 anni è finito in carcere a Vergato, nel Bolognese, con l’accusa di aver sottoposto la moglie a violenze ripetute e privazioni della libertà personale. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri su disposizione del giudice, dopo la richiesta avanzata dalla Procura di Bologna.

L’intervento dei militari è partito dalla chiamata al 112 della donna, che ha denunciato un’aggressione subita in casa. Una volta sul posto, i carabinieri hanno avviato gli accertamenti seguendo le procedure previste dal Codice rosso, raccogliendo elementi utili a ricostruire quanto accaduto.

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Dalle indagini è emerso un quadro di violenze continue: secondo l’accusa, l’uomo avrebbe minacciato la moglie, colpendola più volte anche con oggetti come cinture, bastoni e ciabatte. Alla violenza fisica si sarebbero aggiunte offese e intimidazioni costanti.

La donna avrebbe inoltre subito abusi sessuali ripetuti, costretta a rapporti in qualsiasi momento della giornata. In diverse occasioni, sarebbe stata chiusa a chiave in una stanza, senza possibilità di uscire, sotto il controllo del marito.

Gli elementi raccolti dagli investigatori sono stati ritenuti sufficienti per configurare gravi indizi di colpevolezza. Il giudice ha quindi disposto la custodia cautelare in carcere, dove il 26enne è stato trasferito dopo l’arresto.