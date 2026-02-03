Rudy Zerbi compie 57 anni: carriera, famiglia e televisione

Rudy Zerbi festeggia 57 anni tra radio, tv e musica. Dalla scoperta delle origini familiari alla carriera discografica, passando per Amici e i grandi artisti italiani, il profilo di uno dei volti più noti dello spettacolo.

Il 3 febbraio Rudy Zerbi spegne 57 candeline. Lo fa come ha sempre vissuto la sua carriera: con ironia, ritmo e una presenza costante tra musica, radio e televisione. Negli ultimi giorni ha ricordato il suo segno zodiacale in diretta radio, citando anche un brano di Ultimo, con il tono leggero che lo contraddistingue.

All’anagrafe è Rodolfo Zerbi, nato a Lodi il 3 febbraio 1969. La musica entra presto nella sua vita: da ragazzo lavora come DJ e muove i primi passi nelle radio locali, tra cui Radio Tigullio e il Covo di Nord Est. Parallelamente porta avanti gli studi, diplomandosi al liceo linguistico e laureandosi poi in giurisprudenza all’Università Statale di Milano.

Leggi anche Rudy Zerbi : ho scoperto chi era il mio vero padre a 30 anni

La svolta arriva con l’ingresso in Sony Music, dove resta per oltre sedici anni. Inizia come talent scout e produttore, cresce all’interno dell’azienda fino a diventare presidente di Sony Music Italia e amministratore delegato. In quel periodo lavora con alcuni dei nomi più importanti della musica italiana, da Gianni Morandi a Mina, passando per Adriano Celentano, Renato Zero, Ornella Vanoni, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni e Biagio Antonacci.

Accanto al lavoro discografico, Zerbi costruisce una forte visibilità mediatica. Collabora con la Gialappa’s Band e partecipa a progetti legati al Festival di Sanremo, ampliando il suo profilo oltre l’ambiente musicale. Nel 2008 lascia Sony e concentra le energie sulla televisione.

Il grande pubblico lo associa soprattutto ad Amici di Maria De Filippi, dove entra come insegnante di canto e volto fisso del programma. Negli anni diventa giudice anche in format come Italia’s Got Talent, The Winner Is e Tu si que vales, rafforzando il suo ruolo di opinionista diretto e senza filtri.

La radio resta però un punto fermo. Dal 2010 conduce un programma quotidiano su Radio Deejay, mantenendo un contatto costante con il pubblico e con l’attualità musicale. Sul piano personale è padre di quattro figli e ha raccontato in più occasioni il momento in cui ha scoperto l’identità del padre biologico, una vicenda che ha segnato profondamente la sua storia familiare.