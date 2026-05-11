Roberto Baggio e il rigore di USA '94, il dolore che non passa e la vita con Andreina lontano dal calcio

Roberto Baggio torna sul rigore sbagliato nella finale del 1994 contro il Brasile e racconta il peso che porta ancora dentro. L’ex campione parla anche del legame con la moglie Andreina e della sua vita lontano dal calcio.

Trentadue anni dopo la finale dei Mondiali di Pasadena, Roberto Baggio continua a convivere con il ricordo di quel rigore fallito contro il Brasile. L’ex numero 10 azzurro ha raccontato come quell’episodio sia rimasto inciso nella sua memoria, al punto da tornare spesso nei suoi sogni. Ancora oggi immagina di rivedere quel tiro e di trasformarlo in gol prima di riuscire a dormire.

Per Baggio non si tratta soltanto di un errore sportivo. Quel pallone finito alto sopra la traversa nella finale del 1994 rappresenta una ferita personale che non si è mai rimarginata completamente. L’ex Pallone d’Oro ha ricordato di non aver mai sbagliato in quel modo un rigore e di aver provato una vergogna enorme nei giorni successivi alla partita.

Nel racconto dell’ex attaccante trova spazio anche il riferimento alle interpretazioni nate in Brasile negli anni successivi, dove qualcuno collegò quel tiro all’ombra di Ayrton Senna, morto pochi mesi prima. Baggio non dà spiegazioni precise e preferisce lasciare quell’episodio in una dimensione quasi sospesa.

Accanto ai ricordi del calcio, Baggio ha parlato del percorso personale che lo ha aiutato ad affrontare gli anni più difficili della carriera. La conversione al Buddhismo, avvenuta alla fine degli anni Ottanta grazie a un amico, è diventata una parte centrale della sua vita. Da allora non ha mai smesso di pregare e considera le sofferenze fisiche e gli infortuni come prove da affrontare e trasformare.

Le operazioni alle ginocchia, il dolore continuo e i lunghi stop non gli hanno fatto perdere il senso delle proprie origini. Cresciuto in una famiglia numerosa, Baggio ha ricordato gli anni in cui il cibo veniva diviso tra tutti e il valore attribuito al lavoro manuale. Durante il periodo alla Fiorentina arrivò perfino a rifiutare alcuni assegni perché si sentiva a disagio nel ricevere soldi senza poter giocare.

Al centro della sua vita resta il rapporto con la moglie Andreina, conosciuta quando erano ancora ragazzi. Il loro legame dura da oltre quarant’anni e Baggio racconta di aver sempre avuto la sensazione che il loro incontro fosse qualcosa di già scritto. Dai primi anni insieme fino alla famiglia costruita con i figli Valentina, Mattia e Leonardo, la coppia ha scelto una vita riservata nella campagna vicentina.

L’ex fantasista ha ripercorso anche alcuni rapporti complicati vissuti durante la carriera. Tra questi quello con Arrigo Sacchi, soprattutto dopo la sostituzione durante la sfida con la Norvegia ai Mondiali americani. Baggio ricorda ancora la delusione di quel momento, arrivato dopo rassicurazioni ricevute dal commissario tecnico.

Nonostante gli attriti con alcuni allenatori e l’esclusione dal Mondiale del 2002 decisa da Giovanni Trapattoni, l’ex capitano azzurro sostiene di non aver mai coltivato rancori. Ha parlato invece del rapporto con Alessandro Del Piero, descritto come quello tra due fratelli.

Oggi Baggio vive lontano dai riflettori, tra il lavoro nei campi, la passione per l’artigianato e una presenza social gestita dalla figlia Valentina. Guardando il calcio moderno, vede un movimento italiano che fatica a dare spazio ai giovani talenti del Paese. Per lui restano fondamentali le stesse qualità che lo hanno accompagnato per tutta la carriera, umiltà e passione.