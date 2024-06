Roberto Baggio rapinato e ferito durante la partita Italia-Spagna

Nella serata del 20 giugno 2024, l'ex calciatore Roberto Baggio è stato vittima di una violenta rapina nella sua villa di Altavilla Vicentina. L'aggressione mentre l'Italia era impegnata nella partita contro la Spagna per gli Europei 2024. Un gruppo di malviventi ha fatto irruzione nella casa, sorprendendo Baggio e la sua famiglia. Durante il tentativo di difendersi, Baggio è stato colpito alla testa con il calcio di una pistola, riportando una ferita significativa. Gli aggressori hanno poi rinchiuso l'ex calciatore e i suoi familiari in una stanza, procedendo a svaligiare l'abitazione.

La partita in corso al momento dell'aggressione aveva attirato l'attenzione di molti italiani, lasciando Baggio e la sua famiglia inconsapevoli del pericolo imminente. Dopo aver ferito Baggio, i rapinatori hanno rapidamente preso gioielli, contanti e altri oggetti di valore, fuggendo dalla scena prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

La polizia locale ha avviato un'indagine immediata per identificare e catturare i responsabili. Si stanno esaminando le riprese delle telecamere di sicurezza della villa e delle zone circostanti per raccogliere prove utili. Le autorità stanno anche ascoltando eventuali testimoni che potrebbero aver visto movimenti sospetti nella zona.

Baggio, noto in tutto il mondo per la sua carriera calcistica leggendaria, è stato trasportato in ospedale dove ha ricevuto cure per la ferita alla testa. Fonti vicine alla famiglia hanno riferito che, nonostante lo shock, Baggio è in condizioni stabili e sta ricevendo il supporto necessario. I familiari sono rimasti illesi fisicamente, ma comprensibilmente sconvolti dall'accaduto.

Molti fan e colleghi hanno espresso la loro solidarietà e il loro sostegno a Baggio sui social media, auspicando una pronta guarigione e giustizia rapida per i colpevoli.

Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nella zona e raccomandano ai residenti di mantenere alta l'attenzione e di segnalare qualsiasi attività sospetta. Si spera che le indagini portino presto a identificare i responsabili di questo atto criminale, restituendo un senso di sicurezza alla comunità.

Nel frattempo, Baggio e la sua famiglia cercano di riprendersi dall'esperienza traumatica, circondati dall'affetto e dal supporto dei loro cari e dei fan di tutto il mondo.