Roberto Baggio in lutto, addio alla mamma Matilde: il messaggio del campione

La scomparsa di Matilde Baggio segna un lutto profondo per Roberto Baggio, che affida ai social un messaggio intimo e potente per salutare la madre, figura centrale della sua vita personale e sportiva.

Con parole dense di emozione, Roberto Baggio ha annunciato la morte della madre Matilde, avvenuta il 24 gennaio 2026. Il campione ha scelto i social per condividere il dolore, pubblicando una foto che li ritrae sorridenti e abbracciati, accompagnata da una dedica intensa e personale.

«Cara Mamma, il tuo amore mi ha dato la forza di scuotere l’universo», scrive l’ex fuoriclasse, esprimendo un sentimento che va oltre il tempo. Nel messaggio emerge anche un pensiero rivolto al padre Florindo, scomparso nel 2020, ricordando un debito di gratitudine che, nelle sue parole, non si esaurirà con questa vita.

La notizia ha suscitato in poche ore una vasta ondata di affetto. Messaggi di cordoglio e vicinanza hanno raggiunto Baggio da tifosi, colleghi ed ex compagni, testimoniando quanto il legame tra il “Divin Codino” e il pubblico sia rimasto forte anche dopo il ritiro.

Il rapporto con la madre Matilde è sempre stato centrale nel racconto umano dell’ex numero dieci. Presente sin dagli inizi, fu lei ad accompagnarlo al primo provino con il Verona, diventando la sua prima e più convinta sostenitrice.

Durante la carriera, Baggio ha spesso ricordato il ruolo decisivo dei genitori nei momenti più difficili, in particolare dopo il grave infortunio del 1985. In quel periodo, quando temeva di non poter più camminare, fu proprio la madre a spronarlo a non arrendersi, incoraggiandolo a continuare nonostante tutto.