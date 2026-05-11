Catherine Birmingham lontana dai figli, la madre di Palmoli scrive dopo il ricovero della bambina

Catherine Birmingham non può restare accanto alla figlia ricoverata in ospedale e torna a chiedere il rientro dei suoi tre bambini. La madre di Palmoli racconta mesi di distanza forzata dalla famiglia.

Quella che doveva essere una giornata serena si è trasformata in un altro momento difficile per Catherine Birmingham, la donna conosciuta a Palmoli come la “mamma del bosco”. Da sei mesi lei e il compagno Nathan vivono separati dai loro tre figli, affidati a una struttura protetta di Vasto dopo il provvedimento disposto lo scorso 20 novembre.

La situazione è diventata ancora più pesante negli ultimi giorni, quando la figlia di sette anni è stata ricoverata in ospedale. Catherine ha raccontato di non aver potuto trascorrere la notte accanto alla bambina, senza la possibilità di assisterla durante il ricovero e rassicurarla in un momento delicato.

In una lettera affidata alle pagine del quotidiano locale, la donna ha parlato del dolore provocato dalla lontananza dai figli. Pur rivolgendo un pensiero alle altre madri nel giorno della festa dedicata a loro, ha ammesso di non riuscire a vivere alcun momento di serenità. Dopo nove anni trascorsi occupandosi quotidianamente dei bambini, oggi si trova costretta a vederli solo a distanza.

Catherine contesta un sistema che, secondo lei, dovrebbe aiutare le famiglie in difficoltà invece di dividerle. Nella lettera scrive che nessun bambino dovrebbe essere separato dalla propria casa e dai propri affetti, descrivendo come particolarmente doloroso il fatto di aver dovuto lasciare la figlia da sola in ospedale senza poterle trasmettere sicurezza e vicinanza.

Nel messaggio finale, condiviso anche dal compagno Nathan, la coppia ringrazia le persone che continuano a sostenerli nella richiesta di riportare i tre bambini a Palmoli. Il desiderio espresso dalla madre resta quello di poter riabbracciare presto i figli e tornare a vivere insieme a loro.