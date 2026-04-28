Famiglia nel bosco a Palmoli, perizia negativa su Catherine e Nathan: figli ancora lontani

Catherine e Nathan non riavranno presto i figli perché una perizia psichiatrica li giudica genitori inadeguati. La valutazione arriva dal tribunale per i minorenni dell’Aquila e allunga i tempi del possibile ricongiungimento.

Per Catherine e Nathan, la coppia australiana che vive a Palmoli, la prospettiva di riabbracciare i tre figli resta lontana. La consulenza tecnica disposta dal tribunale per i minorenni dell’Aquila ha stabilito che, al momento, i due non possiedono capacità genitoriali adeguate secondo i parametri previsti dalla legge italiana.

A firmare la valutazione è la psichiatra Simona Ceccoli, incaricata dal tribunale. Nel suo elaborato parla chiaramente di inadeguatezza genitoriale, pur lasciando aperta la possibilità di una revisione futura. Non ci sono però tempi certi per un eventuale cambiamento della situazione.

Nemmeno la nuova abitazione assegnata alla famiglia dal Comune è sufficiente, al momento, a modificare il quadro. Il rientro dei bambini resta subordinato agli sviluppi dell’iter giudiziario, che proseguirà con le osservazioni dei consulenti di parte. Gli avvocati della coppia avranno trenta giorni per contestare la perizia, seguiti da un ulteriore mese per le eventuali repliche della stessa Ceccoli.

La decisione arriva a breve distanza dalla visita del vicepremier Matteo Salvini, che aveva incontrato i genitori nella loro casa. Durante il colloquio aveva espresso l’auspicio di una soluzione rapida, sottolineando che i tempi si stanno allungando oltre ogni aspettativa. Secondo Salvini, anche pochi giorni sarebbero stati già troppi, mentre i mesi trascorsi risultano difficili da accettare.

I tre bambini si trovano da oltre cinque mesi in una struttura protetta. Dal 6 marzo anche la madre è stata allontanata dalla struttura di Vasto dove si trovavano insieme. Nel frattempo, due dei figli non hanno potuto festeggiare il compleanno in famiglia, un elemento che il vicepremier ha citato per evidenziare la durata della separazione.

Salvini ha ricordato i limiti del suo ruolo, ribadendo l’autonomia della magistratura e dei servizi sociali. Ha però assicurato alla coppia il sostegno di una parte significativa dell’opinione pubblica, mentre il procedimento giudiziario continua senza una data definita per una possibile riunificazione familiare.