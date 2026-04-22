Famiglia separata dai figli, la denuncia di Catherine Trevaillon alla Camera

Catherine Trevaillon denuncia la separazione dai figli dopo l’allontanamento deciso dal tribunale e racconta la sofferenza dei bambini con un messaggio letto alla Camera che riaccende il dibattito sui casi simili.

La vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco torna al centro del confronto pubblico con le parole di Catherine Trevaillon, intervenuta a Montecitorio durante una conferenza dedicata agli allontanamenti giudiziari dei minori. La donna ha raccontato il dolore vissuto da lei e dal compagno, spiegando di non poter riportare i figli in un ambiente che, a suo dire, garantirebbe loro affetto e cure adeguate.

Nel suo intervento, Trevaillon ha parlato apertamente di una situazione che definisce estremamente dura, affermando di non aver mai assistito a una condizione simile. La madre ha poi condiviso il contenuto di un messaggio ricevuto da uno dei figli nel giorno del suo compleanno, parole che descrivono la distanza e il desiderio di riunirsi alla famiglia.

All’incontro, organizzato dalla presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, Michela Vittoria Brambilla, si è discusso delle criticità legate agli interventi di allontanamento dei minori. Brambilla ha parlato di una situazione che, a suo giudizio, rappresenta un caso emblematico di sofferenza familiare, sostenendo la necessità di intervenire per evitare errori e garantire maggiore tutela.

La parlamentare ha dichiarato di voler portare avanti una battaglia per riunire la famiglia, sottolineando come casi simili non siano isolati. Secondo quanto riferito, molte famiglie si troverebbero coinvolte in procedimenti analoghi che sollevano dubbi sulle modalità di gestione.

Durante la conferenza sono intervenuti anche il padre dei bambini, Nathan, il legale della coppia Marco Femminella e diversi esperti in ambito psicologico e psicoterapeutico. Tra questi, Tonino Cantelmi, Massimo Ammaniti e Daniela Pia Rosaria Chieffo, chiamati a offrire una valutazione tecnica sul tema.

Dalle audizioni svolte in Commissione su casi che hanno avuto forte risonanza mediatica è nata una proposta di legge. Il testo prevede l’introduzione di un collegio multidisciplinare che affianchi il magistrato sin dalle prime fasi del procedimento, coordinato da un nuovo profilo professionale definito Esperto in relazioni familiari fragili, con l’obiettivo di ridurre il rischio di decisioni errate e migliorare il rapporto tra famiglie e istituzioni.