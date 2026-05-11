Aereo Turkish Airlines in fiamme a Kathmandu, evacuati sani e salvi 288 tra passeggeri ed equipaggio

Turkish Airlines ha preso fuoco dopo l’atterraggio a Kathmandu per una scintilla nel carrello destro. A bordo c’erano 288 persone tra passeggeri ed equipaggio, evacuate senza feriti dopo l’intervento dei soccorsi.

Momenti di paura all’aeroporto internazionale di Kathmandu, in Nepal, dove un aereo della Turkish Airlines ha preso fuoco subito dopo l’atterraggio. Secondo quanto riferito dall’autorità per l’aviazione civile nepalese, l’incendio sarebbe stato provocato da una scintilla partita dal carrello di atterraggio destro del velivolo arrivato da Istanbul.

A bordo dell’aereo si trovavano 277 passeggeri e 11 membri dell’equipaggio. Tutte le persone presenti sono state evacuate senza riportare ferite. Le squadre di emergenza sono intervenute rapidamente sulla pista riuscendo a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

Il portavoce dell’autorità per l’aviazione civile del Nepal, Gyanendra Bhul, ha confermato che le operazioni di soccorso si sono concluse senza conseguenze per i viaggiatori. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire con precisione l’origine dell’incidente e verificare eventuali problemi tecnici legati al sistema di atterraggio.

L’episodio ha causato la chiusura dell’unica pista operativa dell’aeroporto per quasi due ore, con ritardi e disagi per diversi collegamenti aerei. Negli ultimi anni il Nepal è stato teatro di numerosi incidenti nel settore dell’aviazione, tanto che l’Unione europea mantiene tutte le compagnie aeree nepalesi nella propria lista nera per motivi di sicurezza.

Già nel 2015 un altro aereo della Turkish Airlines era finito fuori pista durante l’atterraggio a Kathmandu. Anche in quel caso non si registrarono vittime, ma l’aeroporto rimase bloccato per quattro giorni provocando la cancellazione di molti voli internazionali.