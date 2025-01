Washington, VIDEO: scontro tra aereo passeggeri ed elicottero militare sul fiume Potomac

Nella serata di mercoledì, un grave incidente aereo ha scosso Washington D.C. Un aereo passeggeri, un CRJ700 operato dalla compagnia regionale PSA per conto di American Airlines, si è scontrato in volo con un elicottero militare Sikorsky H-60 Black Hawk durante la fase di atterraggio all'aeroporto Ronald Reagan. L'impatto è avvenuto sopra il fiume Potomac, causando la caduta di entrambi i velivoli nelle sue acque gelide.

A bordo dell'aereo, partito da Wichita, Kansas, viaggiavano 64 persone: 60 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. L'elicottero militare, impegnato in un volo di addestramento, trasportava 3 soldati. Secondo le prime informazioni, almeno 18 corpi sono stati recuperati dalle squadre di soccorso, mentre solo quattro persone sono state tratte in salvo. Le operazioni di ricerca continuano, ma le speranze di trovare altri superstiti diminuiscono con il passare delle ore.

Le cause dell'incidente rimangono ancora sconosciute. Le autorità stanno esaminando diverse ipotesi, tra cui l'errore umano e problemi tecnici, escludendo al momento la pista terroristica. Le comunicazioni tra i piloti e la torre di controllo saranno fondamentali per ricostruire la dinamica dello scontro. Secondo i dati del transponder, l'aereo si trovava a un'altitudine di circa 120 metri e viaggiava a una velocità di 225 km/h poco prima dell'impatto.

Il presidente Donald Trump è stato informato dell'accaduto e ha dichiarato: "Possa Dio benedire le loro anime", definendo l'incidente una "brutta situazione che avrebbe dovuto essere evitata". L'aeroporto Ronald Reagan è stato temporaneamente chiuso, con tutti i voli in arrivo e in partenza dirottati su altri scali. Le indagini sono affidate alla National Transportation Safety Board (NTSB), l'agenzia federale responsabile degli incidenti nei trasporti civili, in collaborazione con le autorità militari.

Questo tragico evento riporta alla memoria l'incidente del 13 gennaio 1982, quando un volo della Air Florida precipitò nel fiume Potomac, causando la morte di 78 persone. Le operazioni di soccorso attuali sono rese particolarmente difficili dalle condizioni estreme: le acque del fiume sono gelide, scure e torbide, complicando il lavoro dei sommozzatori e delle squadre di recupero.

Accidente aéreo en Washington DC

