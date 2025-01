Incidente aereo a Washington: scontro tra volo passeggeri ed elicottero militare sul fiume Potomac

Un grave incidente aereo si è verificato ieri sera nei cieli di Washington, D.C. Un volo dell'American Airlines, identificato come 5342 e operato da PSA Airlines con un jet CRJ-700, si è scontrato con un elicottero militare Sikorsky H-60 durante un volo di addestramento. L'impatto è avvenuto intorno alle 21:00 locali, mentre l'aereo era in fase di atterraggio all'aeroporto Ronald Reagan. Entrambi i velivoli sono precipitati nel fiume Potomac, a pochi chilometri da punti nevralgici come la Casa Bianca, il Campidoglio e il Pentagono.

A bordo dell'aereo si trovavano 64 persone, di cui 60 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio, mentre sull'elicottero erano presenti 3 soldati. Le operazioni di soccorso, condotte da circa 300 operatori tra vigili del fuoco, sommozzatori e personale medico, hanno finora portato al recupero di 18 corpi senza vita. Solo 4 persone sono state tratte in salvo dalle acque gelide del Potomac. Le autorità temono che il bilancio delle vittime possa aumentare.

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Tra le ipotesi al vaglio vi sono l'errore umano e il guasto tecnico. L'FBI ha escluso al momento qualsiasi legame con attività terroristiche. Le registrazioni delle comunicazioni tra i piloti e la torre di controllo saranno fondamentali per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La National Transportation Safety Board (NTSB) e le autorità militari stanno conducendo indagini congiunte sull'evento.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato informato dell'accaduto e ha espresso il suo cordoglio per le vittime. In un messaggio sui social media, ha dichiarato: "Possa Dio benedire le loro anime". Ha inoltre sottolineato che l'incidente avrebbe dovuto essere evitato, evidenziando la necessità di chiarire le responsabilità coinvolte.

A seguito dell'incidente, l'aeroporto Ronald Reagan è stato temporaneamente chiuso e i voli in arrivo sono stati dirottati verso l'aeroporto internazionale di Washington-Dulles. Le autorità aeroportuali hanno comunicato che lo scalo rimarrà chiuso almeno fino alle 17:00 di oggi per consentire le operazioni di recupero e le indagini necessarie.

Questo tragico evento riporta alla memoria l'incidente del 13 gennaio 1982, quando un volo della Air Florida precipitò nel fiume Potomac, causando la morte di 78 persone. In quel caso, le condizioni meteorologiche avverse furono identificate come la causa principale. Nel caso attuale, invece, il cielo era sereno al momento dell'incidente.

Le operazioni di ricerca e recupero proseguono, con le autorità che lavorano incessantemente per fornire aggiornamenti e assistenza alle famiglie delle vittime coinvolte in questa tragedia.

