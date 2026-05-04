Internazionali d'Italia 2026 a Roma, sorteggio e percorso degli azzurri verso una possibile finale Sinner-Musetti

Jannik Sinner debutta agli Internazionali d’Italia dopo il sorteggio del 4 maggio a Roma e parte dal secondo turno grazie al bye, con un possibile cammino ricco di sfide fino a una finale tutta italiana contro Lorenzo Musetti.

Il tabellone degli Internazionali d’Italia è stato definito a Roma durante il sorteggio in Piazza del Popolo. Il Masters 1000 prende il via il 5 maggio e vede Jannik Sinner partire da favorito, forte del primo posto nel ranking mondiale e del recente successo a Madrid.

Dopo il bye iniziale, Sinner entrerà in gara al secondo turno contro uno tra Sebastian Ofner e Alex Michelsen. Il suo cammino potrebbe subito complicarsi al terzo turno, dove è possibile un confronto con Matteo Berrettini o Jakub Mensik. Agli ottavi, invece, i nomi più insidiosi sono quelli di Frances Tiafoe e Arthur Fils.

Guardando più avanti, nei quarti di finale Sinner potrebbe affrontare Andrej Rublev o Ben Shelton. In semifinale si profilano avversari di alto livello come Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, Joao Fonseca o Flavio Cobolli. In caso di finale, non è escluso un confronto tutto italiano con Lorenzo Musetti, ma restano in corsa anche Alexander Zverev, Novak Djokovic e Alex De Minaur.

Nel tabellone femminile del Wta 1000, Jasmine Paolini difende il titolo conquistato lo scorso anno. Anche lei entrerà in scena al secondo turno, dove affronterà la vincente tra Jacqueline Cristian e Beatriz Haddad Maia. Un percorso che potrebbe portarla a incrociare Mirra Andreeva agli ottavi e Coco Gauff ai quarti.

In semifinale, per Paolini, si apre la possibilità di sfidare la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, in un match che anticiperebbe una finale di altissimo livello. Il torneo romano si presenta così con diversi scenari suggestivi, tra conferme attese e possibili sorprese.