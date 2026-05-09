Cobolli-Atmane agli Internazionali di Roma, orario del match e dove seguirlo in tv

Cobolli debutta agli Internazionali d’Italia contro Atmane dopo Madrid, il romano cerca il pass per il terzo turno. Il match si gioca oggi sulla BNP Paribas Arena con diretta tv e streaming nel pomeriggio.

Flavio Cobolli torna in campo agli Internazionali d’Italia 2026 per il suo debutto nel Masters 1000 di Roma. Il tennista romano affronta oggi, sabato 9 maggio, il francese Terence Atmane nel secondo turno del torneo dopo aver usufruito del bye all’esordio.

Cobolli arriva all’appuntamento romano dopo il percorso disputato a Madrid, dove si era fermato ai quarti di finale contro Alexander Zverev. Il tedesco, successivamente, è stato sconfitto in finale da Jannik Sinner. Atmane invece ha già giocato un match al Foro Italico, eliminando al primo turno il belga Zizou Bergs.

La sfida tra Cobolli e Atmane è prevista sulla BNP Paribas Arena come terzo incontro della sessione diurna. L’inizio è fissato indicativamente intorno alle 14.30, salvo eventuali variazioni legate alla durata dei match precedenti.

I precedenti tra i due giocatori raccontano di una situazione in perfetto equilibrio. Cobolli e Atmane si sono affrontati due volte nel circuito maggiore e il bilancio è di una vittoria per parte. L’ultimo confronto risale agli ottavi di finale dell’Atp di Dallas, dove l’azzurro si era imposto in due set.

Il match sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport. La partita potrà essere seguita anche in streaming attraverso Sky Go e NOW.