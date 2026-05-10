Milan travolto dall'Atalanta, Curva Sud lascia San Siro dopo il 3-0

Il Milan crolla contro l’Atalanta e la rabbia dei tifosi esplode per il 3-0 a San Siro, con fischi pesanti e la Curva Sud che lascia lo stadio nella ripresa.

La serata di San Siro si è trasformata in una contestazione aperta durante Milan-Atalanta, gara della 36esima giornata di campionato e passaggio delicato nella corsa alla Champions League. I rossoneri, allenati da Massimiliano Allegri, sono finiti sotto 3-0 e la tensione sugli spalti è esplosa.

La protesta era iniziata già prima del calcio d’inizio. All’esterno dello stadio, i gruppi della Curva Sud si erano radunati per contestare la dirigenza rossonera, con un bersaglio preciso: Giorgio Furlani. Poco prima della partita, dagli spalti è comparsa anche la scritta “GF OUT” realizzata con i telefoni.

Durante il primo tempo, nonostante alcuni cori contro la società, il pubblico ha continuato a sostenere la squadra. Il doppio svantaggio maturato prima dell’intervallo ha però cambiato il clima. Al rientro negli spogliatoi, i giocatori del Milan sono stati accompagnati da fischi fortissimi.

La situazione è precipitata nella ripresa. Dopo meno di dieci minuti, l’Atalanta ha trovato il terzo gol con Raspadori. A quel punto una parte consistente della Curva Sud ha lasciato gli spalti, svuotando il settore in segno di protesta.