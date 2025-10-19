Milan-Fiorentina: formazioni ufficiali, orario e dove vedere il big match di San Siro

Il Milan torna in campo per il posticipo della settima giornata di Serie A. Oggi, domenica 19 ottobre, i rossoneri ospitano la Fiorentina a San Siro in una sfida che può cambiare gli equilibri in classifica.

La squadra di Massimiliano Allegri, attualmente quarta con 13 punti, punta al sorpasso e alla vetta del campionato con una vittoria davanti al proprio pubblico. I viola, invece, guidati da Stefano Pioli, cercano riscatto dopo un avvio difficile: sono terzultimi con soli 3 punti e hanno bisogno di un risultato positivo per risalire la graduatoria.

Calcio d’inizio fissato alle ore 20:45, con il Meazza pronto a vivere un’altra grande notte di Serie A.

Probabili formazioni Milan-Fiorentina

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao.Allenatore: Allegri

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Piccoli, Gudmundsson.Allenatore: Pioli

Dove vedere Milan-Fiorentina in diretta tv e streaming

Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, accessibile anche tramite Sky per gli abbonati che dispongono del pacchetto Zona DAZN (canale 214). È possibile seguire la partita anche in streaming sull’app ufficiale di DAZN, disponibile su smart TV, smartphone, tablet e PC.