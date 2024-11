Milan-Juventus: delusione a San Siro, i tifosi esprimono il loro disappunto sui social

Il 23 novembre 2024, il tanto atteso big match tra Milan e Juventus, valido per la 13ª giornata di Serie A, si è concluso con uno deludente 0-0 al San Siro. La partita è stata caratterizzata da poche occasioni da gol per entrambe le squadre, suscitando la frustrazione dei tifosi presenti allo stadio. Al termine dei novanta minuti, i sostenitori rossoneri hanno manifestato il loro disappunto con fischi rivolti alla squadra allenata da Paulo Fonseca.

In conferenza stampa, il tecnico del Milan ha riconosciuto la delusione dei tifosi, dichiarando: "Se fossi un tifoso, avrei fischiato anch'io perché non è bello venire allo stadio e vedere uno spettacolo come questo. Capisco i tifosi".

La reazione del pubblico di San Siro ha trovato eco sui social media, dove numerosi utenti hanno espresso il loro malcontento. Su X (precedentemente noto come Twitter), sono stati condivisi post e meme che definivano l'incontro "una delle partite più brutte degli ultimi 10 anni". Un utente ha criticato la sterilità offensiva della Juventus, priva dell'infortunato Dusan Vlahovic, scrivendo: "Aspettando un tiro in porta della Juve:" e allegando un'immagine con la scritta "sono passati 84 anni". Un altro ha ironizzato sul primo tempo, definendolo "emozionantissimo" e accompagnando il commento con una gif di Paperino addormentato.

Altri commenti includevano: "Il pallone si rifiuta di entrare", "Ma vedere un tiro sarebbe tanto brutto?", "Partita di pallanuoto noiosissima", "Togliete tre punti a entrambe le squadre" e "Mi rivedrò questa partita quando non riuscirò a dormire".

