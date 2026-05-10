Roma, rimonta da Champions a Parma con Dybala protagonista e il rigore decisivo di Malen

Dybala trascina la Roma a Parma con assist e giocate decisive, poi Rensch e Malen ribaltano tutto nel finale. I giallorossi vincono 3-2 dopo una gara piena di errori, sorpassi e tensione fino al rigore del 100'.

La Roma torna da Parma con tre punti pesantissimi dopo una partita ricca di colpi di scena e ribaltamenti continui. La squadra di Gasperini passa avanti nel primo tempo grazie alla combinazione tra Dybala e Malen, poi subisce la rimonta emiliana nella ripresa prima di trovare il nuovo sorpasso negli ultimi minuti con Rensch e ancora Malen dal dischetto.

L’avvio dei giallorossi è aggressivo e il primo squillo arriva proprio da Dybala, subito coinvolto nelle azioni più pericolose. L’argentino illumina la manovra e dialoga con continuità con Malen, che dopo un gol annullato per fuorigioco riesce a sbloccare il risultato con un inserimento preciso. La Roma crea occasioni in serie, ma non riesce a chiudere il match.

Il Parma resta in partita e nella ripresa cambia ritmo. Strefezza trova il pareggio con un tiro che sorprende Svilar, mentre poco dopo Keita completa il sorpasso sfruttando una disattenzione difensiva della squadra ospite. In quel momento la Roma perde sicurezza e fatica a reagire.

Gasperini prova allora a cambiare la gara dalla panchina e l’ingresso di Rensch si rivela decisivo. L’olandese firma il 2-2 con una conclusione precisa e nel recupero conquista anche il rigore che decide l’incontro. Dal dischetto Malen non sbaglia e al 100’ consegna il 3-2 ai giallorossi.

Dybala resta il riferimento offensivo della Roma per tutta la partita. L’ex Juventus distribuisce assist, crea spazi e accende ogni azione pericolosa, risultando il giocatore più continuo della serata. Malen alterna errori e grandi giocate, ma chiude il match con una doppietta che pesa nella corsa europea.

Tra i protagonisti anche Ghilardi, autore dell’assist per il pareggio di Rensch, mentre Soulé spreca una clamorosa occasione colpendo il palo da posizione favorevole. Più complicata la serata per Hermoso e Koné, coinvolti nelle azioni che permettono al Parma di ribaltare il punteggio.

Con questo successo la Roma resta agganciata alla zona Champions e conferma la crescita offensiva della coppia Dybala-Malen, decisiva nei momenti chiave della stagione.