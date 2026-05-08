Musetti debutta agli Internazionali di Roma, sfida serale contro Mpetshi-Perricard

Musetti debutta agli Internazionali d’Italia contro Mpetshi-Perricard dopo il bye al primo turno. Il match sul Centrale di Roma è in programma in serata, con l’azzurro avanti 4-1 nei precedenti ma sconfitto nell’ultimo confronto.

Lorenzo Musetti fa il suo esordio agli Internazionali d’Italia 2026 nella giornata di venerdì 8 maggio. Il tennista azzurro affronta il francese Giovanni Mpetshi-Perricard nel secondo turno del Masters 1000 di Roma, dopo aver usufruito del bye riservato alle teste di serie al primo turno.

L’appuntamento è fissato sul Campo Centrale del Foro Italico. La partita è inserita come secondo incontro della sessione serale e non inizierà prima delle 20.30.

Musetti arriva a Roma dopo l’eliminazione agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, dove era stato sconfitto da Jiri Lehecka. Dodici mesi fa il tennista toscano aveva invece raggiunto la semifinale degli Internazionali, fermato soltanto da Carlos Alcaraz.

Quello di stasera sarà il sesto confronto tra Musetti e Mpetshi-Perricard. Il bilancio sorride all’italiano, avanti 4-1 nei precedenti. L’ultimo incrocio, però, è stato vinto dal francese, che si era imposto in due set nei quarti di finale dell’Atp di Bruxelles 2025.

La sfida sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport. La partita potrà essere seguita anche in streaming attraverso Sky Go e NOW.