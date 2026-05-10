Paola Caruso dopo il Grande Fratello, il racconto a Verissimo tra fragilità e nuovi equilibri

Paola Caruso racconta il disagio vissuto dopo il Grande Fratello e ammette di aver mostrato una rabbia mai affrontata. Ospite a Verissimo, la showgirl parla delle sue fragilità e del rapporto con il figlio Michele.

Archiviata l’esperienza al Grande Fratello, Paola Caruso ha deciso di fermarsi e guardarsi dentro. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la showgirl ha spiegato di sentirsi ancora confusa dopo i mesi trascorsi nella Casa e di aver compreso aspetti di sé che fino a oggi aveva ignorato.

Caruso ha ammesso di non essere riuscita a gestire alcuni momenti di tensione durante il reality. Ha raccontato di aver reagito con atteggiamenti che non riconosce come propri e di essersi resa conto soltanto dopo dell’origine di quella rabbia. Secondo la showgirl, negli ultimi anni avrebbe accumulato emozioni e difficoltà senza mai affrontarle davvero.

Nel corso dell’intervista ha parlato di un periodo vissuto su basi emotive fragili, spiegando di essersi sentita spesso senza punti di riferimento. Una sensazione che, a suo dire, l’ha accompagnata a lungo e che dentro la Casa è emersa in modo improvviso durante discussioni e scontri con gli altri concorrenti.

Accanto a lei, in studio, anche il figlio Michele. Proprio il rapporto con il bambino rappresenta oggi il punto da cui vuole ripartire. Paola Caruso ha spiegato di voler costruire una versione migliore di se stessa e di sentirsi più serena anche nella relazione con il compagno, che definisce ancora più solida dopo questo periodo difficile.

La showgirl ha infine raccontato di voler dedicare più tempo alla famiglia e di non avere intenzione di allontanarsi nuovamente dal figlio, scelta che considera centrale nella nuova fase della sua vita.