Paola Caruso a Verissimo con Michele, il racconto della malattia del figlio e dei nuovi interventi

Paola Caruso torna a Verissimo con il figlio Michele dopo mesi difficili segnati dai problemi di salute del bambino. Per la prima volta madre e figlio saranno insieme in studio nella puntata di domenica 10 maggio.

Paola Caruso sarà tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 10 maggio. Nel programma condotto da Silvia Toffanin arriverà insieme al figlio Michele, che per la prima volta sarà presente in studio accanto alla madre. La showgirl torna nel salotto di Canale 5 dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, terminata a poche settimane dalla finale.

Negli ultimi anni Caruso ha raccontato più volte i momenti complicati vissuti nella sua vita privata, dalla scomparsa della madre Wanda fino ai problemi di salute del piccolo Michele. Prima dell’ingresso nella Casa del reality aveva spiegato di aver affrontato molte difficoltà personali e di aver trovato la forza soprattutto nel ruolo di madre.

Nel corso delle precedenti interviste televisive, la showgirl aveva parlato anche della relazione con Fabio, l’uomo conosciuto poco prima della partecipazione al programma. Paola Caruso aveva raccontato di aver ritrovato fiducia dopo un periodo segnato da forti delusioni sentimentali.

La vicenda più dolorosa riguarda però il figlio Michele. Caruso aveva spiegato che tutto sarebbe iniziato durante una vacanza a Sharm el-Sheikh, in Egitto. Dopo alcuni giorni di febbre, il bambino era stato visitato da un medico che aveva consigliato una puntura per abbassare la temperatura. Poco dopo l’iniezione, Michele era caduto mentre cercava di alzarsi dal letto.

Successivamente i medici avrebbero riscontrato una lesione al nervo sciatico. Da quel momento il bambino ha iniziato un lungo percorso di cure e riabilitazione. Michele riesce a camminare con l’aiuto di un tutore, mentre senza supporto ha ancora difficoltà motorie.

Nel 2024 Paola Caruso aveva raccontato di essersi recata negli Stati Uniti con il figlio per sottoporlo a nuovi controlli specialistici in una clinica americana. Gli accertamenti avrebbero confermato la presenza di un danno permanente alla gamba, senza una terapia definitiva in grado di riportare il bambino a una completa guarigione.

Negli ultimi mesi Michele è stato sottoposto anche a un delicato intervento chirurgico durato circa cinque ore. La showgirl aveva spiegato che l’operazione era riuscita e che il bambino aveva iniziato a mostrare i primi miglioramenti nella fase motoria, continuando però fisioterapia e cure quotidiane.

Il percorso medico non è ancora concluso. Paola Caruso ha raccontato che Michele dovrà affrontare un nuovo intervento di tipo osseo e che sarà necessario tornare negli Stati Uniti per ulteriori verifiche sui risultati ottenuti dopo la precedente operazione.