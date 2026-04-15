Grande Fratello Vip, scontro tra Antonella Elia e Paola Caruso dopo una lite sul cibo

Antonella Elia scatena tensioni al Grande Fratello Vip dopo una lite con Paola Caruso nata per del cibo e degenerata in accuse pesanti e gesti plateali. La situazione si aggrava con lanci di oggetti e insulti.

Una discussione partita da una semplice porzione di bresaola ha acceso gli animi nella casa del Grande Fratello Vip. Antonella Elia e Paola Caruso si sono affrontate duramente in cucina, trasformando un diverbio quotidiano in uno scontro fatto di urla e accuse reciproche.

Paola ha attaccato subito Antonella, accusandola di nascondere il cibo e definendola aggressiva. La replica non si è fatta attendere, con Elia che ha risposto in modo diretto e offensivo, alimentando ulteriormente la tensione tra le due. Il confronto si è rapidamente allargato, coinvolgendo anche altri concorrenti presenti.

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Durante il litigio, il clima è rimasto teso anche con gli interventi di Nicolò e Adriana, che hanno cercato di ridimensionare la situazione. Nicolò ha sottolineato come anche Paola utilizzi toni accesi, mentre Adriana ha criticato l’eccessiva reazione per un motivo considerato banale.

La tensione è salita ulteriormente quando Antonella ha preso alcune noci di cocco e le ha lanciate a terra per romperle, sostenendo che fosse il modo corretto per aprirle. Il gesto ha irritato Marco Berry, che ha commentato con durezza definendo la scena fuori luogo. A quel punto, Elia ha reagito con un insulto diretto nei suoi confronti.

Nel corso di un confronto successivo in salotto, Paola Caruso è tornata sull’accaduto accusando Antonella di comportamenti ripetuti fatti di urla, offese e atteggiamenti sopra le righe. Ha parlato apertamente di violenza psicologica, sostenendo di sentirsi a disagio e chiedendo un intervento deciso.

Anche Selvaggia Lucarelli è intervenuta sulla vicenda, facendo notare come alcuni atteggiamenti vengano tollerati in Antonella per il suo modo di porsi, mentre altri concorrenti sarebbero stati giudicati con maggiore severità. Ha poi invitato la concorrente a riflettere sulla gestione della rabbia, ricevendo però una risposta ironica che ha lasciato gli altri in silenzio.