Romina Carrisi contro Al Bano e Romina Power: Non hanno pensato a noi figli

Romina Carrisi torna sul caso Ylenia e critica i genitori dopo le tensioni nate dalle parole di Romina Power a Belve. La figlia di Al Bano racconta il dolore vissuto in famiglia e il silenzio seguito alla scomparsa della sorella.

Romina Carrisi è intervenuta a Verissimo per parlare delle nuove tensioni nate tra Al Bano e Romina Power dopo l’intervista rilasciata dalla cantante a Belve. Al centro dello scontro ci sono ancora una volta gli anni successivi alla scomparsa di Ylenia Carrisi, sparita a New Orleans nel 1993.

Nel programma condotto da Silvia Toffanin, la quartogenita della coppia ha criticato la reazione del padre alle dichiarazioni della madre. «Papà ha avuto una reazione spropositata, probabilmente ha ascoltato solo pochi minuti dell’intervista», ha raccontato.

Secondo Romina Carrisi, le parole di Romina Power non contenevano accuse o rancore. La cantante, ospite di Francesca Fagnani, aveva spiegato di aver avuto bisogno di maggiore sostegno dopo la scomparsa della figlia. Un passaggio che Al Bano non avrebbe accettato, rispondendo pubblicamente in modo molto duro.

«Mamma non voleva dire che lui fosse assente», ha precisato Romina Carrisi. «Forse il sostegno che riceveva non bastava per affrontare quel dolore». La figlia della coppia ha poi parlato della sofferenza mai superata dal padre per la perdita di Ylenia e per la fine del matrimonio con Romina Power.

La donna ha ammesso di essere rimasta ferita dalle dichiarazioni reciproche dei genitori. «Per un giorno intero non ho parlato con mio padre. Non aveva il diritto di vomitare certe cose pubblicamente», ha detto. «Mi sono sentita delusa perché nessuno dei due ha pensato a noi figli».

Nel corso dell’intervista è tornato anche il ricordo di Ylenia Carrisi. Romina ha spiegato di aver scelto, negli anni, di custodire l’immagine della sorella come quella di un personaggio cinematografico. «Alla fine conta che sia esistita», ha raccontato.

Ha poi descritto il clima vissuto in casa dopo la scomparsa della sorella. «I miei genitori erano assenti. In famiglia non si parlava mai di lei, c’era una specie di omertà. Però fuori casa ogni cosa riportava continuamente a Ylenia».

Romina Carrisi ha spiegato di aver impiegato molto tempo per convivere con quel dolore e con il peso mediatico che la tragedia ha avuto sulla famiglia. Ha anche chiarito di non aver mai assistito personalmente a scatti d’ira del padre verso la madre, pur riconoscendo la rabbia accumulata da Al Bano nel corso degli anni.

Spazio infine anche ai rapporti con l’attuale famiglia del cantante pugliese. «Non ci sono i presupposti per avere un legame stretto. Siamo una famiglia allargata e abbiamo in comune soltanto nostro padre», ha dichiarato.

In chiusura, Romina Carrisi ha lasciato una riflessione sul rapporto tra i suoi genitori. «Forse a loro piace vivere dentro questa tempesta. Io invece ho bisogno di serenità e di un po’ di sole».