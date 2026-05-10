Romina Carrisi a Verissimo, il dolore per Ylenia riapre lo scontro tra Al Bano e Romina Power

Romina Carrisi interviene a Verissimo dopo le tensioni tra Al Bano e Romina Power sulla scomparsa di Ylenia. La figlia della coppia parlerà pubblicamente del dolore riemerso dopo le recenti interviste televisive.

Romina Carrisi sarà ospite della puntata di Verissimo in onda oggi, domenica 10 maggio. Per la prima volta commenterà pubblicamente il confronto mediatico nato nelle ultime settimane tra i suoi genitori, Al Bano e Romina Power, tornati a parlare della scomparsa di Ylenia Carrisi.

La vicenda è riesplosa dopo l’intervista concessa da Romina Power a Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. La cantante ha raccontato il dolore vissuto dopo la sparizione della figlia, avvenuta a New Orleans nel 1994, accusando l’ex marito di aver interrotto troppo presto le ricerche. “Quando credi di poter contare su qualcuno e quel sostegno viene meno, tutto cambia”, aveva dichiarato.

Le parole dell’artista americana hanno provocato la reazione di Al Bano, intervenuto successivamente a Domenica In. Il cantante di Cellino San Marco ha ricostruito quei giorni segnati dalla scomparsa della figlia, respingendo le accuse e raccontando di aver cercato Ylenia senza sosta nelle strade più difficili di New Orleans.

Con la voce rotta dall’emozione, Al Bano ha ricordato le notti passate nei quartieri più pericolosi della città americana, tra zone di spaccio e situazioni rischiose. Durante l’intervista si è rivolto direttamente a Romina Power, negando di essersi tirato indietro nel momento più duro per la famiglia.

La distanza tra i due ex coniugi resta profonda anche sul modo di vivere la scomparsa di Ylenia. Romina Power continua a credere che la figlia possa essere ancora viva. Al Bano, invece, ha spiegato di aver accettato con il tempo una verità diversa, pur senza smettere di convivere con il dolore.

Il cantante ha anche ricordato gli ultimi momenti condivisi sul palco con Romina Power. L’ultimo concerto insieme risale al 4 luglio 1994 allo stadio San Siro di Milano. Dopo quella data, il rapporto artistico e personale della coppia si è definitivamente incrinato.

Nel corso dell’intervista a Domenica In, Al Bano ha ribadito di aver fatto tutto il possibile per la figlia e per la sua famiglia. Le dichiarazioni rilasciate da Romina Power lo avrebbero ferito profondamente, tanto da spingerlo a chiedere di non riportare ancora Ylenia al centro dello scontro pubblico.