Al Bano e Romina Power, scontro sulla scomparsa di Ylenia coinvolge figli e Lecciso

Al Bano Carrisi finisce al centro di uno scontro familiare riacceso dalle parole di Romina Power sulla scomparsa di Ylenia. I figli Cristel e Yari intervengono sui social, mentre Loredana Lecciso difende il cantante.

A Cellino San Marco la tensione tra Al Bano Carrisi e Romina Power è tornata a farsi pubblica, riaprendo una ferita che risale al 1993, anno della scomparsa di Ylenia a New Orleans. Dopo oltre trent’anni, la gestione di quel dolore continua a dividere i due artisti e ora trascina nello scontro anche i figli.

Tutto prende slancio dalle dichiarazioni di Romina Power durante un’intervista televisiva. L’artista ha raccontato di essersi sentita sola nel momento più difficile, accusando l’ex marito di essersi allontanato proprio quando avrebbe avuto bisogno di sostegno. Un giudizio netto, che ha riportato al centro la diversa reazione dei due genitori alla tragedia.

La risposta di Al Bano non si è fatta attendere. Ospite in un programma domenicale, il cantante ha respinto le accuse, ricordando le ricerche condotte personalmente negli Stati Uniti insieme agli investigatori locali. Ha descritto notti trascorse nei quartieri più pericolosi di New Orleans nel tentativo di trovare tracce della figlia, contestando il racconto dell’ex moglie.

A rendere ancora più acceso il confronto sono stati gli interventi dei figli. Yari Carrisi ha pubblicato sui social una foto dei genitori risalente agli anni Settanta, accompagnandola con un messaggio critico verso la narrazione dei media tradizionali, lasciando intendere che esistano versioni diverse dei fatti.

Più diretta la presa di posizione di Cristel Carrisi, che su X ha condiviso una frase sul narcisismo letta da molti come un riferimento al padre. Il post ha acceso il dibattito tra gli utenti, divisi tra chi sostiene la figlia e chi difende il cantante.

Nel confronto è intervenuta anche Loredana Lecciso, attuale compagna di Al Bano, che ha preso le sue difese durante una trasmissione televisiva. Ha spiegato che il cantante ha cercato di andare avanti dopo la tragedia, rispettando la fine del rapporto con Romina Power e scegliendo di costruire una nuova vita.

Le dichiarazioni pubbliche e i messaggi sui social mostrano una famiglia ancora segnata dalla vicenda di Ylenia, con posizioni distanti che continuano a emergere davanti al pubblico.