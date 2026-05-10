Paul Magnier brucia Milan a Sofia, il francese firma la seconda vittoria al Giro d'Italia

Paul Magnier conquista la terza tappa del Giro d’Italia vincendo in volata a Sofia davanti a Milan e Groenewegen. Il francese della Soudal Quick-Step firma il secondo successo in tre giorni, mentre Silva conserva la maglia rosa.

Paul Magnier ha conquistato la terza tappa del Giro d’Italia 2026, imponendosi nello sprint finale sul traguardo di Sofia. Il corridore francese della Soudal Quick-Step ha chiuso davanti a Jonathan Milan e all’olandese Dylan Groenewegen al termine dei 175 chilometri partiti da Plovdiv, ultima frazione disputata in Bulgaria prima del trasferimento della corsa in Italia.

La volata è stata decisa da pochi centimetri. Magnier ha anticipato Milan al fotofinish dopo un arrivo velocissimo preparato dal lavoro della sua squadra negli ultimi chilometri. Per il velocista transalpino si tratta del secondo successo in questa edizione della corsa rosa, un avvio che lo conferma tra i protagonisti delle tappe dedicate ai velocisti.

La classifica generale resta invariata. Guillermo Thomas Silva mantiene la maglia rosa con quattro secondi di vantaggio su Florian Stork ed Egan Bernal, che continuano a inseguire senza cambiamenti nelle prime posizioni.

Dopo il traguardo, Magnier ha raccontato la propria soddisfazione per il successo ottenuto a Sofia. Il francese ha spiegato che la squadra ha controllato la corsa per tutta la giornata con l’obiettivo di arrivare nelle migliori posizioni all’ultimo chilometro. Il velocista ha ammesso di non essere stato sicuro della vittoria al momento dell’esultanza, vista la vicinanza con Milan sul traguardo.

Il corridore della Soudal Quick-Step ha poi sottolineato il valore del risultato ottenuto contro due specialisti delle volate come Milan e Groenewegen. Magnier ha ricordato anche un messaggio ricevuto da Arnaud Démare, che anni fa aveva seguito in televisione durante le sue vittorie al Giro con la maglia ciclamino.

La corsa riprenderà martedì con la quarta tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri, primo appuntamento italiano di questa edizione del Giro.