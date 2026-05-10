Delitto Garlasco, Garofano mette in dubbio le intercettazioni su Andrea Sempio

Andrea Sempio torna al centro dell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi dopo alcune intercettazioni giudicate poco chiare. Il generale Luciano Garofano invita alla prudenza e segnala possibili errori nell’interpretazione degli audio.

Le intercettazioni legate alla nuova indagine sul delitto di Chiara Poggi continuano ad alimentare il confronto tra accusa e difesa. Nelle ultime ore l’attenzione si è concentrata sui contenuti attribuiti ad Andrea Sempio, ma il generale Luciano Garofano ha invitato a non trarre conclusioni affrettate.

L’ex comandante del RIS, oggi consulente della famiglia Sempio, ha spiegato che prima di formulare valutazioni definitive sarà necessario esaminare gli atti completi dell’inchiesta. Secondo Garofano, quanto emerso finora deriverebbe soltanto da un brogliaccio investigativo e non da una trascrizione ufficiale integrale delle conversazioni registrate.

Il generale ha sottolineato che nel documento sarebbero presenti numerosi “NC”, sigla utilizzata per indicare passaggi non comprensibili. Un elemento che, a suo giudizio, rende particolarmente delicata qualsiasi interpretazione del contenuto delle intercettazioni.

Garofano ha spiegato che gli audio di qualità scarsa possono generare errori anche gravi nella ricostruzione delle frasi pronunciate. Rumori, parole frammentate o registrazioni disturbate rischiano infatti di alterare il significato reale delle conversazioni finite sotto esame.

Tra i punti evidenziati dal consulente della difesa c’è anche la questione dell’ascolto diretto delle registrazioni. Secondo quanto riferito finora, Andrea Sempio non avrebbe ancora ascoltato personalmente l’audio ritenuto dagli investigatori particolarmente rilevante per l’inchiesta.

Le dichiarazioni di Garofano arrivano in una fase delicata delle indagini sul caso di Garlasco, mentre continuano le verifiche investigative e il confronto sulle prove raccolte dagli inquirenti.