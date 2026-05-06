Andrea Sempio e le intercettazioni su Chiara Poggi, nuove frasi riaccendono il caso Garlasco

Andrea Sempio torna al centro del caso Garlasco dopo alcune intercettazioni ambientali diffuse dal Tg1, in cui parlerebbe di contatti con Chiara Poggi poco prima del delitto, sostenendo anche di aver visto un video con Alberto Stasi.

Nuovi dettagli riaprono l’attenzione sul delitto di Garlasco. Alcune intercettazioni ambientali, rese note dal Tg1, attribuiscono ad Andrea Sempio frasi che lo collocherebbero in un rapporto diretto con Chiara Poggi nei giorni precedenti alla sua morte. In uno dei passaggi riportati, l’uomo avrebbe affermato di aver visto un video che coinvolgerebbe la vittima e Alberto Stasi.

In un’altra registrazione, sempre secondo quanto emerso, Sempio parlerebbe da solo mentre si trova in auto, ricordando alcune telefonate fatte alla giovane. In quel racconto farebbe riferimento a un tentativo di avvicinamento, respinto però con decisione. La risposta di Chiara Poggi, così come riportata, sarebbe stata netta e senza margini: non voler avere alcun contatto con lui.

Questi elementi, ancora da verificare e inserire nel quadro investigativo, riportano l’attenzione sul periodo immediatamente precedente al 13 agosto 2007, giorno in cui la ragazza fu uccisa nella sua abitazione. Gli inquirenti dovranno chiarire il significato di queste frasi e il loro eventuale peso all’interno dell’inchiesta.

La difesa di Andrea Sempio, rappresentata dall’avvocata Angela Taccia, ha respinto con fermezza quanto diffuso. Intervenuta in televisione, ha dichiarato di non aver avuto accesso ad alcun audio e di non riconoscere le ricostruzioni circolate. Secondo quanto riferito dal legale, il suo assistito avrebbe sostenuto che ogni elemento può essere spiegato e che la narrazione attuale deformerebbe la realtà dei fatti.