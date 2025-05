Jannik Sinner vs Casper Ruud: orario, precedenti e diretta TV del match agli Internazionali d'Italia 2025

Jannik Sinner torna protagonista al Masters 1000 di Roma. Oggi, giovedì 15 maggio 2025, il numero uno del mondo affronta Casper Ruud nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia. L’azzurro scenderà in campo sul Centrale alle ore 19, pronto a difendere l’imbattibilità contro il norvegese.

Sinner guida 4-0 nei precedenti: oggi il quinto confronto

Sinner ha conquistato l’accesso ai quarti dopo una convincente vittoria in due set (7-6, 6-3) contro Francisco Cerundolo. In precedenza, aveva superato Mariano Navone al debutto e Jesper De Jong nel secondo turno. Il rientro in campo arriva dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol e la recente visita in Vaticano a Papa Leone XIV.

Il bilancio tra Sinner e Ruud sorride all’italiano: i due si sono affrontati già quattro volte e Sinner ha sempre avuto la meglio, senza mai perdere un set. L’ultimo precedente risale alle ATP Finals di novembre 2024, dove Sinner si impose in due set nella semifinale poi seguita dal trionfo nel torneo.

Dove vedere Sinner-Ruud in diretta TV e streaming

Il match tra Sinner e Ruud sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, ma anche in chiaro su Rai 2. Per chi preferisce lo streaming, sarà disponibile sulle piattaforme SkyGo, Now e RaiPlay, per non perdere neanche un punto di questo attesissimo incontro al Foro Italico.