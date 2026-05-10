Agrigento, bambino cade dal primo piano a Villaseta: ricoverato in codice rosso

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Un bambino di 10 anni è caduto da una palazzina ad Agrigento per cause ancora da chiarire. Il piccolo era con la famiglia a casa di parenti nel quartiere Villaseta ed è stato portato in ospedale in codice rosso.

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Un bambino di 10 anni è precipitato dal primo piano di una palazzina nel quartiere Villaseta, ad Agrigento. L’incidente è avvenuto mentre il piccolo, originario di Porto Empedocle, si trovava con la famiglia nell’abitazione di alcuni parenti. Dopo la caduta sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al bambino, e i carabinieri della compagnia di Agrigento, incaricati di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il piccolo ha riportato un trauma cranico ed è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il ricovero è avvenuto in codice rosso, considerate le condizioni giudicate gravi dai soccorritori.

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