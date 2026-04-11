Bologna, bambino cade dal secondo piano di casa e lotta tra la vita e la morte

A Bologna un bambino di un anno e mezzo è caduto dal secondo piano mentre si trovava in casa con la sorella, che ha tentato invano di fermarlo. Il piccolo è ricoverato in condizioni critiche dopo l’impatto sul cemento.

Nel pomeriggio del 9 aprile, in via Ada Negri nel quartiere Pilastro, un bambino di appena un anno e mezzo è precipitato da una finestra al secondo piano di un edificio. Il piccolo è finito sull’area in cemento sottostante, utilizzata per l’accesso ai garage. Soccorso immediatamente, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore, dove si trova in rianimazione con prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e della Scientifica per ricostruire quanto accaduto. Dai primi accertamenti emerge che si tratterebbe di un incidente domestico. Il questore Gaetano Bonaccorso ha parlato di una tragica fatalità, spiegando che gli elementi raccolti finora non indicano responsabilità di terzi. Secondo gli investigatori, il bambino si sarebbe avvicinato alla finestra spinto dalla curiosità, senza percepire il pericolo.

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Nel palazzo dove vive la famiglia, arrivata da pochi mesi, i vicini raccontano quei momenti concitati. In casa, al momento della caduta, era presente anche la sorella del piccolo. «Il letto era vicino alla finestra e la bambina ha provato a trattenerlo», riferiscono alcuni residenti. Il tentativo non è bastato a evitare la caduta, avvenuta in pochi istanti.

La madre non era nell’appartamento quando si è verificato l’incidente. Era uscita per prendere gli altri figli a scuola, mentre il padre si trovava al lavoro. Al suo rientro ha trovato i soccorsi già sul posto e il figlio gravemente ferito. La donna, sotto shock, ha accusato un malore ed è stata assistita dai sanitari intervenuti.