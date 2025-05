MotoGP Le Mans: Marquez domina le libere, Bagnaia chiude quarto

Marc Marquez è il più veloce nelle prove libere della MotoGP a Le Mans, firmando il miglior tempo in 1:30.764 con la sua Ducati e sfruttando con efficacia il nuovo telaio. Dietro di lui si piazzano Brad Binder su KTM, Alex Marquez su Ducati Gresini e Pecco Bagnaia, compagno di squadra e attuale campione del mondo. In quinta posizione si conferma Ai Ogura, miglior pilota Aprilia, seguito da Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Le pre-qualifiche, in programma alle ore 15, assegneranno i primi 10 posti per l’accesso diretto al Q2 del sabato.

