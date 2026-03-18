Chiara Ferragni e José Hernandez insieme, le foto e l'incontro con la famiglia

Chiara Ferragni torna a sorridere grazie alla relazione con José Hernandez, imprenditore conosciuto in Colombia. Dopo mesi difficili, l’influencer è stata fotografata mentre passeggia mano nella mano con il nuovo compagno e il suo cane.

Chiara Ferragni e José Hernandez non si nascondono più. L’imprenditrice digitale è stata fotografata insieme al nuovo compagno durante una passeggiata al parco con Paloma, il suo Golden Retriever. I due si tengono per mano e appaiono sereni, segno che la relazione è ormai consolidata.

Negli ultimi giorni la coppia è finita sotto i riflettori dopo una serie di scatti pubblicati da settimanali di gossip. Le immagini li mostrano complici e rilassati, lontani da atteggiamenti riservati. Un cambiamento evidente rispetto ai primi mesi della frequentazione.

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Dopo la fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni sembra aver ritrovato equilibrio. Chi le è vicino racconta di una fase più stabile, sia sul piano personale sia sul lavoro. Il ritorno agli eventi internazionali della moda coincide con un momento più positivo anche nella vita privata.

José Hernandez, imprenditore colombiano poco incline alla visibilità, avrebbe avuto un ruolo importante in questo periodo. Non ama l’esposizione mediatica, ma è stato spesso descritto come una presenza discreta e costante accanto all’influencer.

La relazione, iniziata dopo un incontro a Cartagena durante un viaggio in Sudamerica, è già entrata in una fase più seria. Secondo quanto emerge, Chiara Ferragni avrebbe già presentato il compagno alla famiglia in occasione del compleanno della sorella Francesca, durante una cena al ristorante Sushi Samba.

Sui social, però, nessuna foto ufficiale di coppia. Una scelta che ricalca quanto accaduto in passato: anche nelle relazioni precedenti, Ferragni aveva preferito mantenere inizialmente un profilo basso prima di esporsi pubblicamente.