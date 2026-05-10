Milan, stop per Pulisic prima dell'Atalanta: problema al gluteo e tempi di recupero da valutare

Pulisic si è fermato per un problema al gluteo durante la rifinitura del Milan e non sarà disponibile contro l’Atalanta. L’attaccante americano rischia di saltare anche la trasferta di Genova in una fase decisiva per la corsa Champions.

Brutte notizie per il Milan alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Christian Pulisic ha accusato un problema fisico durante l’allenamento di rifinitura e non è stato inserito da Massimiliano Allegri nella lista dei convocati per il match di San Siro valido per la 36ª giornata di Serie A.

L’attaccante statunitense si è fermato a causa di un fastidio al gluteo. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni attraverso esami strumentali che dovranno chiarire l’entità dell’infortunio e i tempi necessari per il rientro.

La presenza di Pulisic resta in dubbio anche per la prossima gara di campionato contro il Genoa. Lo staff rossonero spera comunque di recuperarlo almeno per l’ultima giornata, quando il Milan chiuderà la stagione davanti ai propri tifosi contro il Cagliari.

L’assenza dell’esterno offensivo arriva in un momento delicato della stagione. Il Milan è ancora pienamente coinvolto nella corsa alla prossima Champions League e deve difendere il quarto posto dagli assalti delle rivali dirette.

La vittoria della Juventus sul Lecce ha cambiato gli equilibri della classifica. I bianconeri sono saliti al terzo posto con un punto di vantaggio sui rossoneri, mentre la Roma continua a inseguire ed è distante tre punti dalla zona Champions.