Milan, nuovo stop per Saelemaekers: lesione al flessore e tempi di recupero

Nuovo infortunio in casa Milan. La squadra rossonera deve fare i conti con un altro problema fisico: questa volta a fermarsi è Alexis Saelemaekers, alle prese con una lesione muscolare rimediata durante gli impegni con la Nazionale belga.

Gli esami strumentali a cui l’esterno si è sottoposto oggi, lunedì 13 ottobre, hanno evidenziato una lesione al flessore della gamba destra. Un infortunio che costringerà il giocatore a uno stop forzato e a un percorso di recupero mirato nelle prossime settimane.

Il 26enne belga salterà sicuramente la prossima gara di Serie A contro la Fiorentina, in programma domenica, e sarà nuovamente valutato tra circa sette giorni per monitorare i progressi della guarigione. I tempi di recupero stimati sono di circa 20 giorni.

Saelemaekers non sarà quindi a disposizione nemmeno per la sfida contro il Pisa del 24 ottobre, ma potrebbe tornare in gruppo per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta del 28 ottobre, salvo nuovi imprevisti nel percorso di riabilitazione.