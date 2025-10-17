Milan, lesione muscolare per Pulisic: i tempi di recupero e le gare che salterà

Christian Pulisic è costretto a fermarsi. Nella giornata di venerdì 17 ottobre, l’attaccante del Milan si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Lo ha comunicato il club rossonero, precisando che il giocatore verrà rivalutato tra circa dieci giorni.

Il problema è emerso durante l’amichevole tra Stati Uniti e Australia, quando Pulisic è stato costretto a lasciare il campo nel corso del primo tempo. L’esterno non aveva preso parte neppure alla vigilia della successiva gara contro l’Ecuador, terminata 1-1, nella quale si era fermato anche il compagno di squadra Estupiñán.

Secondo quanto riferito dal ct Mauricio Pochettino, Pulisic aveva già accusato un fastidio alla caviglia, gonfiatasi in allenamento. Il nuovo stop, invece, è di natura muscolare e lo terrà ai box per almeno dieci giorni, con un rientro previsto solo dopo un nuovo controllo medico.

L’attaccante statunitense salterà sicuramente la prossima sfida di Serie A contro la Fiorentina a San Siro e il successivo impegno con il Pisa del 24 ottobre. Resta in dubbio anche la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, quattro giorni più tardi, match per il quale il tecnico spera di poterlo almeno convocare.

Il rientro in campo di Pulisic potrebbe avvenire in occasione della partita casalinga del 2 novembre contro la Roma, data che segna al momento l’obiettivo realistico per il suo recupero completo.