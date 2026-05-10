Mortal Kombat 1 Definitive Edition, nel trailer arrivano le skin ispirate al film Mortal Kombat II

Mortal Kombat 1 Definitive Edition introduce le skin del film Mortal Kombat II e accompagna l’arrivo del nuovo capitolo al cinema dal 6 maggio. Warner Bros. Games mostra nel trailer costumi ispirati ai protagonisti della pellicola.

Warner Bros. Games ha diffuso un nuovo trailer dedicato a Mortal Kombat 1: Definitive Edition, versione completa del celebre picchiaduro sviluppato da NetherRealm Studios. Il video presenta i nuovi outfit ispirati al film Mortal Kombat II, prossimo capitolo cinematografico prodotto da New Line Cinema e distribuito da Warner Bros. Pictures.

Le skin mostrate nel trailer riprendono l’aspetto dei personaggi presenti nel film e riguardano Johnny Cage, Kitana, Scorpion e Shao Kahn. I contenuti sono stati pensati per accompagnare l’uscita della nuova pellicola, attesa nelle sale cinematografiche e nei cinema IMAX dal 6 maggio.

Mortal Kombat 1: Definitive Edition include il gioco base insieme ai contenuti scaricabili pubblicati dopo il lancio, oltre ai nuovi elementi estetici collegati al film. Secondo quanto comunicato da Warner Bros. Games, Mortal Kombat 1 ha già superato gli otto milioni di copie vendute nel mondo.

La nuova edizione punta a riunire in un unico pacchetto tutti i contenuti principali usciti finora, offrendo ai giocatori anche l’accesso alle skin cinematografiche dedicate ai combattenti più iconici della serie.

Warner Bros. ha annunciato inoltre una promozione collegata all’uscita del film. Chi acquisterà un biglietto valido per Mortal Kombat II riceverà un codice promozionale da utilizzare in Mortal Kombat 1 per ottenere 750 Kristalli del Dragone, la valuta interna del gioco.