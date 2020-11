Svelato pacchetto skin Klassic MK Movie per Mortal Kombat 11

Svelato il nuovo pacchetto skin di Mortal Kombat 11 ispirato al film originale del 1995

Ora disponibile, il pacchetto skin Klassic MK Movie include voci e fattezze degli attori Christopher Lambert, Linden Ashby e Bridgette Wilson-Sampras

Warner Bros. Games e NetherRealm Studios svelano il pacchetto skin Klassic MK Movie per Mortal Kombat 11 con nuove varianti delle skin per personaggi che rendono omaggio al film originale “Mortal Kombat”. Disponibile in versione digitale al prezzo consigliato di 5,99€, il pacchetto skin Klassic MK Movie include voci e fattezze dei tre attori principali del film del 1995, tra cui Christopher Lambert nei panni di “Raiden Protettore del Regno della Terra”, Linden Ashby di “Johnny Cage kombattente di Hollywood” e Bridgette Wilson-Sampras di “Sonya Blade confinata nell’isola”.

Sviluppato da NetherRealm Studios, Mortal Kombat 11 è l’ultimo capitolo del franchise Mortal Kombat acclamato dalla critica, incoronato come Fighting Game of the Year alla 23esima edizione dei D.I.C.E. Awards dalla Academy of Interactive Arts & Sciences e Best Fighting Game del 2019 da IGN.

Mortal Kombat 11 Ultimate è disponibile ora su tutte le piattaforme e offre l’esperienza definitiva di Mortal Kombat 11 aggiungendo il Kombat Pack 2 con i nuovi kombattenti Mileena, Rain e Rambo insieme al gioco base Mortal Kombat 11, il Kombat Pack 1 e l’espansione Mortal Kombat 11: Aftermath.