Annunciato Mortal Kombat 1: Definitive Edition

L’esperienza più completa di Mortal Kombat 1 mette insieme il gioco principale e i contenuti scaricabili, con outfit per i personaggi ispirati al nuovo film Mortal Kombat II. A oggi i videogiochi del franchise hanno venduto oltre 100 milioni di copie

Warner Bros. Games ha annunciato oggi che Mortal Kombat 1: Definitive Edition è ora disponibile in versione digitale per PlayStation5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store).

Sviluppato da Netherrealm Studios, Mortal Kombat 1: Definitive Edition presenta la versione più completa di Mortal Kombat 1, l'ultimo capitolo dell'acclamata serie di videogiochi che ha venduto oltre 100 milioni di unità in tutto il mondo.

Mortal Kombat 1: Definitive Edition offre ai giocatori il gioco principale insieme ai contenuti scaricabili già usciti (DLC), tra cui l’espansione Kaos Sovrano, il Kombat Pack e il Kombat Pack 2, insieme al ritorno delle Animality, le mosse finali che permettono a tutti i personaggi giocabili di trasformarsi nel proprio animale guida per annientare i nemici. La Definitive Edition include anche nuove skin per Johnny Cage, Kitana, Scorpion e Shao Kahn ispirate al film Mortal Kombat II della New Line Cinema - disponibile solo nei cinema quest’autunno e presentato da Warner Bros. Pictures - le skin ispirate al film Mortal Kombat (2021) per Sub-Zero e la skin a tema torneo per Liu Kang.

Mortal Kombat 1: Definitive Edition include i seguenti contenuti:

Il gioco principale di Mortal Kombat 1

L’espansione della storia Mortal Kombat 1: espansione Kaos Sovrano

Kombattenti del Kombat Pack : Quan Chi, Ermac, Takeda Takahashi, Omni-Man, Peacemaker, Patriota

: Quan Chi, Ermac, Takeda Takahashi, Omni-Man, Peacemaker, Patriota Kombattenti kameo del Kombat Pack : Tremor, Khameleon, Janet Cage, Mavado, Ferra

: Tremor, Khameleon, Janet Cage, Mavado, Ferra Kombattenti Kombat Pack 2 : Cyrax, Sektor, Noob Saibot, Ghostface, Conan il barbaro, T-1000

: Cyrax, Sektor, Noob Saibot, Ghostface, Conan il barbaro, T-1000 Kombattente kameo del Kombat Pack 2 : Madam Bo

: Madam Bo Kombattente Shang Tsung

Skin dal film Mortal Kombat II per Johnny Cage, Shao Khan, Kitana, Scorpion

per Johnny Cage, Shao Khan, Kitana, Scorpion Skin dal film Mortal Kombat (2021) per Sub-Zero

(2021) per Sub-Zero Skin Torneo di Liu Kang

Skin Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage (include la voce e le sembianze dell’attore)

Skin Scorpion Matrimonio e Mileena Imperatrice

Skin Ultimate Mortal Kombat 3 : Sub-Zero e Noob Saibot

: Sub-Zero e Noob Saibot Animality

1,250 Kristalli del Dragone (Valuta in gioco)

Mortal Kombat 1: Definitive Edition è disponibile ora in versione digitale per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam ed Epic Games Store) e Nintendo Switch. I possessori di Mortal Kombat 1 possono continuare lo scontro con l’Aggiornamento Mortal Kombat 1: Definitive Edition, disponibile ora in versione digitale, che include il Kombat Pack, Kombat Pack 2, Mortal Kombat: espansione Kaos Sovrano e tutti i personaggi e le skin della Definitive Edition. I contenuti di Mortal Kombat 1: Definitive Edition sono acquistabili separatamente.

Mortal Kombat 1è l’ultimo capitolo dell'acclamata saga di videogiochi Mortal Kombat sviluppata dai pluripremiati NetherRealm Studios. Introducendo un nuovo universo di Mortal Kombat creato dal Dio del fuoco Liu Kang, con eroi e cattivi iconici ripensati come mai prima d’ora, il gioco offre un vasto cast dei suoi leggendari combattenti con storie completamente nuove e un distinto elenco di kameo che partecipano agli scontri. L’espansione Kaos Sovrano di Mortal Kombat 1 continua la storia mentre Liu Kang deve mettere in riga i suoi campioni e avere fiducia nei suoi nemici per difendere la sua Nuova Era di pace e sconfiggere la minaccia proveniente da un’altra linea temporale.

Mortal Kombat 1è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store).