Uomo ucciso a Roma dopo una lite, due persone fermate

Un uomo di origine straniera è morto a Roma in seguito a una coltellata ricevuta al costato. L’aggressione è avvenuta nel primo pomeriggio, intorno alle 13.45, a piazza San Giovanni Battista della Salle.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata colpita da altri cittadini extracomunitari al culmine di un confronto degenerato rapidamente. I soccorsi non sono riusciti a salvargli la vita.

Subito dopo l’episodio sono scattate le ricerche. I carabinieri hanno rintracciato e fermato due uomini, ora sottoposti a verifiche per chiarire il loro coinvolgimento nella vicenda.

Le indagini sono affidate ai militari del Nucleo Radiomobile e della Compagnia Roma San Pietro, impegnati a ricostruire con precisione quanto accaduto e il ruolo dei fermati.