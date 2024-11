Roma, incendio a Dragoncello: uomo trovato senza vita nell'appartamento in fiamme

Un tragico incendio ha avuto luogo oggi, 19 novembre 2024, in un appartamento al primo piano di una palazzina situata in via Vincenzo Petra, nel quartiere Dragoncello di Roma. Le fiamme sono divampate in mattinata, attirando l'attenzione dei residenti e dei passanti.

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul luogo dell'incendio, riuscendo a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'edificio. Durante le operazioni di spegnimento, hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo all'interno dell'appartamento interessato dal rogo. Successivamente, il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso dell'uomo.

Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia per effettuare i rilievi necessari e determinare le circostanze dell'accaduto.

Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sull'identità della vittima o sulle possibili cause che hanno portato all'incendio. Le indagini sono in corso per fare luce sull'incidente e fornire informazioni più precise alla comunità.

