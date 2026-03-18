Monopattini, obbligo di targa e assicurazione dal 16 maggio 2026

Dal 16 maggio 2026 entra l’obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici in Italia dopo un decreto della Motorizzazione. I proprietari hanno 60 giorni per mettersi in regola tramite una piattaforma online dedicata.

Dal 16 maggio 2026 chi utilizza un monopattino elettrico dovrà avere una targa identificativa e una polizza assicurativa. La novità arriva con il decreto della Motorizzazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che definisce le modalità per ottenere il contrassegno obbligatorio.

Il provvedimento è entrato in vigore il 18 marzo e concede 60 giorni di tempo per adeguarsi. Questo significa che, allo scadere della finestra, scatteranno gli obblighi previsti per poter circolare su strada.

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Per richiedere la targa bisognerà accedere al Portale dell’automobilista utilizzando Spid di secondo livello o carta d’identità elettronica. La piattaforma consente di inoltrare la domanda, prenotare il ritiro del contrassegno e gestire eventuali comunicazioni come furti o smarrimenti.

La targa sarà collegata al proprietario e non al mezzo. L’identificazione avverrà tramite associazione tra codice fiscale e codice del contrassegno, che dovrà essere posizionato sul parafango posteriore o sul piantone dello sterzo.

Il costo complessivo è fissato a 8,66 euro, comprensivi di produzione, Iva e una quota destinata a interventi per la sicurezza stradale. Con l’introduzione della targa diventa obbligatoria anche la copertura assicurativa per la responsabilità civile.

La polizza serve a coprire eventuali danni causati a terzi durante la circolazione, come incidenti con pedoni, ciclisti o altri veicoli. Il prezzo varia indicativamente tra 25 e 150 euro all’anno, in base alle garanzie scelte.

Chi non rispetta le nuove regole rischia una multa da 100 a 400 euro. Le associazioni dei consumatori chiedono che i costi assicurativi restino uniformi su tutto il territorio nazionale, evitando differenze tra regioni.