Jayme Stephen perde una gamba per la sepsi dopo una ferita al piede aggravata dal diabete

Jayme Stephen ha perso una gamba dopo una grave infezione causata da una ferita al piede aggravata dal diabete. La donna scozzese di 39 anni è stata operata d’urgenza dopo che il piede si era gonfiato rapidamente per la sepsi.

Una ferita apparentemente banale si è trasformata in pochi giorni in un’emergenza medica. Jayme Stephen, 39 anni, residente a New Pitsligo in Scozia, ha raccontato di aver riportato un livido sotto il piede dopo aver calpestato accidentalmente un biscotto per cani. Poco dopo sono comparsi dolori intensi e un gonfiore anomalo che ha fatto triplicare il volume del piede.

La donna è stata trasportata in ambulanza all’Aberdeen Royal Infirmary nell’ottobre 2024. I medici hanno scoperto che l’infezione si stava diffondendo rapidamente a causa della sepsi, una condizione che può diventare fatale in tempi molto rapidi.

Nel giro di cinque giorni Jayme è stata sottoposta a tre interventi chirurgici. Durante la prima operazione i chirurghi hanno rimosso il tessuto ormai necrotizzato dal piede per verificare l’estensione dei danni. Un secondo intervento ha mostrato che gran parte dei nervi della pianta del piede era ormai compromessa.

La 39enne ha spiegato che, dopo il secondo risveglio in ospedale, aveva già intuito quale sarebbe stata la decisione dei medici. L’infezione avanzava troppo velocemente e l’unico modo per salvarle la vita era procedere con l’amputazione della gamba destra.

Jayme convive con il diabete dall’età di sette anni. Negli ultimi dieci anni aveva iniziato a perdere sensibilità alle gambe, ma non aveva mai avuto problemi così gravi. La neuropatia diabetica può infatti ridurre la percezione del dolore e rendere più difficile accorgersi di lesioni o infezioni.

Secondo Diabetes UK, il diabete resta una delle principali cause di amputazione degli arti inferiori negli adulti, con oltre 180 amputazioni ogni settimana nel Regno Unito. Jayme ha ammesso di aver sempre saputo che questa complicanza fosse possibile, senza però immaginare di doverla affrontare davvero.

Dopo l’operazione la donna ha raccontato anche le difficoltà psicologiche vissute negli ultimi anni nella gestione della malattia. Prima dell’amputazione aveva smesso quasi completamente di uscire di casa a causa dell’ansia. In passato praticava attività all’aria aperta come kayak, rafting e canoa, e oggi il suo obiettivo è tornare a recuperare parte della vita che conduceva prima dell’intervento.